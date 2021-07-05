أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد عبيد

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد عبيدبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / محمد محمد سعد عبيد ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / فايز محمد محمد سعد عبيد، واخوانه، وكافة آل عبيد، في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبيةبهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

