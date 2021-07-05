56 ناشطة قيد الاعتقال في سجون النظام السعودي

56 ناشطة قيد الاعتقال في سجون النظام السعوديكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن 56 فتاة وامرأة رهن الاعتقال الحالي في سجون النظام السعودي من أصل 109 سيدات – على الأقل – اُعتقلن خلال السنوات الأخيرة، في إشارة لسنوات حكم بن سلمان.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: إن النظام السعودي أفرج لاحقا عن 44 معتقلة بشكل نهائي، و8 أخريات يخضعن للمحاكمات التعسفية رغم الإفراج عنهن.. ومعتقلة واحدة توفيت داخل سجون المملكة.

وكثيرا ما تندد منظمات دولية بانتهاك النظام السعودي لحقوق الإنسان واعتقال النساء وعقد محاكمات سرية لهن.

ونددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات النظام السعودي الجسيمة ضد النساء في المملكة.

وقالت العفو الدولية في بيان لها: إن قوات النظام السعودي اعتقل عشرات المدافعات والناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة.

ولم تتوقف الاعتقالات التعسفية منذ حكم الأمير محمد بن سلمان بحق النشطاء والناشطات حتى شملت المسنين من كلا الجنسين تحت ذرائع واهية.

وبات اعتقال الفتيات والناشطات السعوديات خبرا متداولا في حكم بن سلمان رغم الغضب الحقوقي الدولي لانتهاك الأخير حقوق الإنسان والحريات العامة.