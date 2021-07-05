دوت الخليج :- سجل مرصد الزلازل الأردني الأحد هزة أرضية بقوة 2ر3 درجة على مقياس ريختر 50 كلم شمال غرب نابلس بفلسطين. ووفق بيانات المرصد وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان. وتمتاز المناطق ضمن حفرة الانهدام بالنشاط الزلزالي (اغلبه غير ملموس)، لوقوعها على الشق السوري- الافريقي(فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية، نتيجة تحرك الالواح في باطن الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد الاردني يسجل هزة أرضية بقوة 2ر3 درجة شمال غرب نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.