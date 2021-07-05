رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق جميع المحافظات العراقية عبر موقع moch.gov.iq

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق جميع المحافظات العراقية نتابعها مع حضراتكم كونه يعد واحدة من الأمور الرائجة على مستوى العراق فى الساعات القليلة الماضية تحسباً لبدء اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الطلاب التي تأخر ظهورها حتى الآن بعد التأكيدات الرائجة على ان يتم إعلانها بصورة وبشكل الكتروني فى الاسبوع الاخير من يونيو

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 العراق

انتهي أعمال عقد اختبارات طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق بشكل خاص و تدابير شديدة جاءت لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث يجري الان أعمال رفع درجات الطلاب تمهيداً لتفعيل خواص الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على مستوى جميع المدارس العراقية، حيث أشارت التربية العراقية على ان النتائج ستعلن على شكل كشوفات pdf ستسهل بشكل واضح أعمال الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة على نحو خطوات نتابعها الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يكون موقع الوزارة الرسمي هو الموقع التعليمي الاول المسؤول على نشر درجات الطلاب، بشكل يستهدف التزام الطلاب الحجر الصحي وعدم خروجهم من منازلهم، على أن تأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى التسجيل على ايقونة نتائج الدور الاول

البدء فى رفع جميع البيانات المطلوبة للاستعلام التي تشمل اسم الطالب رباعياُ، ورقم الجلوس،

التأكد من صحة البيانات والبدء فى النقر على ايقونة استعلام

وبهذا سيتم توفير أمامكم بالحال نتائجهم بالصف السادس الابتدائي الدور الاول على شكل ملفات تم تحميلها داخل ملفات pdf ليبدأ على عرض أمامكم درجات كل مادة من المواد السابق وان تم إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي بها، ليصبح ايضاً بإمكانكم من صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بتعليقاتكم حول البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم بالحال بالحصول عليها فور ظهور بالحال، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتفوق لطلاب جميع محافظات العراق بالصف السادس الابتدائي

مواعيد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي

حتي الان لم يتم الانتهاء من اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث تستمر اعمال رفع نتائج الطلاب اون لاين داخل جميع المحافظات العراقية لطرح الامكانية الكرتونية امام الجميع من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط.

وزارة التربية والتعليم العراقية

لازالت تأكيدات الوزارة على لسان كبار المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، على انه لازالت الوزارة تعمل على رفع نتائج اختبارات الدور الاول على المواقع التعليمية رقم و1 بالعراق وذلك حفاظاً على صحة الطلاب ومنهم من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد الذي ما زال ينتشر بالعراق بشكل كبير.