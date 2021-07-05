عاجل.. مسلحون يخطفون 140 تلميذا فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن مسلحين اختطفوا 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية فى شمال غرب نيجيريا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن مسلحين اختطفوا 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية فى شمال غرب نيجيريا. يشار إلى أن جماعات مسلحة، كانت قد هاجمت عدة مرات مدارس وجامعات فى شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

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