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نقل رئيس وزراء دولة أوروبية للمستشفى بعد إصابته بـ”كورونا”

ذكرت وسائل إعلام محلية إن رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتل دخل إلى المستشفى أمس الأحد بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19 في نهاية يونيو. نقل رئيس وزراء دولة أوروبية للمستشفى بعد إصابته بـ”كورونا”ذكرت وسائل إعلام محلية إن رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتل دخل إلى المستشفى أمس الأحد بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19 في نهاية يونيو. وذكرت محطة (آر.تي.إل) نقلا عن وزارة الدولة إنه يخضع لفحوص إضافية وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي. وشارك بيتل في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل استغرقت يومين في نهاية يونيو حزيران وحضرها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وزعماء أوروبيون آخرون. المصدر: وكالات

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