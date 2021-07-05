تهدد الأمن.. الصين توسع التحقيق حول الأمن السيبرانى لشركة النقل "ديدى"

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الإثنين، فقد كشفت بكين فى أواخرالأسبوع الماضى عن أحدث جهودها لكبح جماح شركاتها الكبرى عبر الإنترنت، وقالت أكبر هيئة تنظيمية صينية للإنترنت فى وقت متأخر من يوم الجمعة، إنها بدأت مراجعة الأمن السيبرانى لعملاق خدمة تأجير السيارات.
وأمرت إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية بعد ذلك متاجر التطبيقات بحذف تطبيق الشركة من منصاتها، مما وجه ضربة كبيرة للشركة بعد أيام فقط من إطلاقها لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولى فى البورصة فى الولايات المتحدة خلال العقد الماضى.
وكانت صحيفة "جلوبال تايمز"، المدعومة من الحزب الشيوعى الصينى، حذرت فى مقال اليوم، من أن مخزون المعلومات لدى ديدى يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد وكذلك الأمن القومى، وخاصة وأن أكبر مساهميها: سوفت بنك غروب وأوبر تكنولوجيز، هما شركتان أجنبيتان.
وتعمل شركة ديدى بأسلوب مشابه لشركة أوبر، وداخل سوقها المحلى، تفوقت الشركة الصينية على منافستها الأمريكية فى حرب أسعار مريرة، وفى النهاية استسلمت أوبر فى عام 2016، وباعت شركتها فى الصين مقابل حصة فى ديدى.
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