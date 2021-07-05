العراق.. تنفيذ عملية أمنية واسعة فى محافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان صحفى: "انطلقت العملية بمشاركة اللوائين 21 و33، الأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى قطعات الجيش العراقى المتمثلة باللوائين 92 و75 وقطعات من فوج (سوات نينوى) والفوج التكتيكى لشرطة نينوى".
وأضافت، أن "العملية تشمل إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمنى فى القرى المحيطة لـ(الطريق العام موصل – تلعفر والطريق العام موصل محلبية)، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية فى المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية".
وبحسب الهيئة، فإن "القوة المشتركة توزعت على ثمانية محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشى والبحث عن مطلوبين قضائيا".
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