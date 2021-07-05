تسجيل جامعة الكويت 2021 للحاصلين على الثانوية العامة عبر kuniv.edu.kw

تسجيل جامعة الكويت 2021، يبحث الكثير من الطلاب المهتمين بأمر التسجيل في جامعة الكويت الآن عن أي تفاصيل خاصة بذلك الموضوع، وعليه فقد أعلنت جامعة الكويت في بيان لها منذ قليل عن أهم التفاصيل والشروط اللازمة للتقديم والتسجيل في الجامعة للموسم الدراسي 2022/2021، وذلك للطلاب الحاملين الثانوية العامة من الكويتيين وأبناء الكويتيات، كذلك حددت الجامعة معدلات ونسب القبول فيها، ومن الجدير بالذكر أنه انتهت اختبارات الثانوية العامة في دولة الكويت خلال الأسبوع الماضي، ونحن الآن بصدد الافراج عن النتائج.

تسجيل جامعة الكويت 2021

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية الكويتية أنه سوف تبدأ فترة تسجيل جامعة الكويت 2021 لحملة الثانوية العامة في الفترة من 4 حتى 14 يوليو 2021، وعليه فقد وجهت عمادة التسجيل والقبول بجامعة الكويت الدعوة لكافة الطلاب الراغبين في التسجيل بالتوجه مباشرة إلى مراجعة صالة التسجيل والقبول بالشويخ، على أن يكون ذلك أثناء فترة الدوام اليومي خلال فترة التسجيل من 4 إلى 14 يوليو، مع اصطحاب كافة المستندات المطلوبة.

معدلات القبول لـ تسجيل جامعة الكويت 2021

أعلنت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الكويت عن تفاصيل معدلات الطلاب الذين يرغبون في تسجيل جامعة الكويت 2021، هذا العام، وذلك من خلال بيان صادر عنها منذ قليل، حيث أوضحت أن نسب القبول في جامعة الكويت للموسم الدراسي 2021-2022 هي 70% للقسم العلمي، و 78% فأعلى للقسم الأدبي، أما فيما يخص نسب القبول للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة هي 65% فأعلى للقسم العلمي، 72% للقسم الأدبي.

شروط تسجيل جامعة الكويت 2021

هناك بعد الشروط والمعايير التي تجب أن يلتزم بها المتقدم لـ تسجيل جامعة الكويت 2021 من أهمها ما يلي:-

أولاً يجب على الطالب المتقدم توفير العديد من الأوراق المطلوبة من أهمها. شهادة الثانوية العامة الأصل والصورة. البطاقة المدنية والرقم القومي. صوره شخصيه ملونه. صوره من جواز السفر الشخصي. شهادة من التسلسل الدراسي للسنوات التعلم. الحرص على تسديد الرسوم الخاصة بالجامعة في مواعيدها.

وجدير بالذكر أنها أوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة للطلاب المقبولين في البعثات الداخلية أو الخارجية والراغبين في التسجيل بالجامعة، بأن عليهم تحديد موقفهم من ذلك حيث يتطلب الأمر الاستغناء عن المنحة قبل التسجيل بوقت مناسب.