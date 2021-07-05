نتائج البيام 2021 الفصل الثاني لجميع الطلاب خلال موقع فضاء الاولياء “التعليم المتوسط”

نتائج البيام 2021، مازالت عمليات البحث قائمة عن نتائج التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2021 في ولايات الجزائر، ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالقلق والحيرة حيال تأخر النتيجة، وخاصة أن هذا العام لم يكن عاماً عادياً بل شهد الكثير من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، ولكن حرصت الدولة وبذلت قصارى جهدها لاستكمال هذا العام الدراسي بسلام دون تعريض أياً من الطلاب للأذى، وعليه فقد قامت بإطلاق بعض المنصات الالكترونية التي استخدمتها في تطبيق منظومة التعليم عن بعد، وقد نجحت تلك المنصات بالفعل في استكمال هذا العام دون رصد أي شكوى، أما بخصوص تفاصيل النتيجة، فسوف نرصد لكم أهم تفاصيلها في التقرير التالي.

نتائج البيام 2021

بدأت عمليات البحث في التزايد عن الموعد الذي يتم فيه الكشف عن نتائج البيام 2021، وحسب ما صرحت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم رفع النتائج في خلال أيام معدودة عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ التابع للوزارة، حيث أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من كافة العمليات اللوجستية الخاصة بتصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، كما تم الانتهاء من رصد الدرجات وإعدادكشوفات الطلاب الناجحين وهي الآن في طريقها إلى اعتمادها رسمياً ورفعها على الموقع ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر أنهأعطت الوزارة مؤشرات مبدأية حول معدلات الطلاب هذا العام وأكدت أن النتائج جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2021

ذكرنا في السابق أنه قامت الوزارة بتفعيل رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ لإعلان نتائج البيام 2021 من خلاله، كما قامت بإطلاق منصة فضاء أولياء الطلاب للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بشكل إلكتروني، دون أن يضطروا للنزول إلى المدارس لإعلان النتيجة، وقد خصصت بعض الخطوات التي يلزم على الطالب أو ولي رة اتباعها لاستخراج درجاته، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-