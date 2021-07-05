جدة - نرمين السيد - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر، بمناسبة يوم الاستقلال، الذى يتم الاحتفال به فى الخامس من يوليو من كل عام.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن يوم الاستقلال فى الجزائر يمثل دائماً حدثاً وطنياً نبيلاً، يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ الشعور بالانتماء للوطن، ونستحضر فيه التضحيات الباسلة، التى قدمها الشهداء الأبرار من أبناء الشعب الجزائرى، وسطَّرها التاريخ بدمائهم الطاهرة، طوال مسيرة كفاحهم المُشرِف ضد الاستعمار، ومن أجل نيل الحرية والاستقلال. وعبَّر رئيس البرلمان العربى عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل جزائرى وعربى، سائلاً الله عز وجل للجمهورية الجزائرية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس البرلمان العربى يُهنئ قيادة وشعب الجزائر بيوم الاستقلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.