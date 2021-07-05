مجلس النواب الأفغانى يتهم أمريكا بتمديد الصراع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - قال النواب، وفق ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الولايات المتحدة بموقفها الحالى فى أفغانستان تسعى جاهدة لتمديد الحرب فى آسيا الوسطى.

كما دعا النواب الحكومة الأفغانية إلى تزويد الجنود بالمعدات فى الوقت المحدد، خشية انسحاب القوات واستيلاء طالبان على مزيد من الأراضى.

ومع احتدام الصراع بين القوات الحكومية وطالبان، سقط أكثر من عشر مناطق، معظمها فى شمال أفغانستان فى أيدى المسلحين.

