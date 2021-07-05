تقرير: كوريا الشمالية لم تتعاون مع برنامج توزيع اللقاحات العالمى

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تناولت إذاعة صوت أمريكا المحادثات بين كوريا الشمالية والتحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، وهو التحالف المسؤول عن إدارة كوفاكس للقاحات كورونا "المبادرة الدولية الهادفة لتوزيع لقاحات كوفيد-19".
وأوضح التقرير، أن كوريا الشمالية أكملت اثنتين فقط من الخطوات الإدارية السبع المطلوبة للمشاركة فى البرنامج العالمى، وقال مصدر مجهول لإذاعة "صوت أمريكا"، إن "كوريا الشمالية رفضت دخول عمال الإغاثة الدوليين الذين يمكنهم تسهيل شحن اللقاحات"، مشيرة إلى مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب التقرير، أبدت كوريا الشمالية تحفظاتها أيضًا بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا، مضيفًا أنها كانت مترددة فى التوقيع على تنازل عن المسؤولية فى حالة الآثار الجانبية المحتملة.
وكانت "جافى" أعلنت فى مارس الماضى، عن خطط لإرسال 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو الماضى.
وفى اجتماع للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضى، قال الزعيم كيم جونغ-أون، إن "حادثًا خطيرًا قد حدث يمكن أن يهدد سلامة شعبه وبلاده خلال الجائحة"، دون توضيح طبيعة الحادث الخطير أو سببه.
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