جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لـ

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط سلسلة هجمات إرهابية في موسكو وأستراخان وكباردينو – بلقاريا، وقفت وراءها عدة خلايا لـ "داعش".

وأوضحت الاستخبارات الروسية أن ستة مسلحين من "داعش" قتلوا واعتقل اثنان آخران.

وكانت الاستخبارات الروسية قد تحدثت عن إحباط هذه الهجمات الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تكشف عن الصلة التي تربط الإرهابيين، ولم يكن معروفا بالضبط كيف كانوا يخططون لتنفيذ الهجمات.

وقال بيان بهذا الشأن: "أحبطت سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خُطط لها صيف عام 2021 من قبل أعضاء الخلايا السرية ... التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في روسيا. وبنتيجة الإجراءات المتخذة، تم تحييد ستة مجرمين وإصابة اثنين".

وأفيد على وجه الخصوص، بأن أحد مسلحي "داعش" كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وتم اعتقاله يوم الخميس الماضي.