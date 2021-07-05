جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "معا" للأنباء الفلسطينية، قال شهود عيان، إن آلية واحدة على الأقل ترافق تلك الجرافات فى عملية التوغل، التى تشهد عمليات تجريف فى محيط الجدار الأمنى، وسط إطلاق قنابل دخانية.
وفي السياق نفسه، أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه المزارعين فى عدة مناطق حدودية، دون الإبلاغ عن إصابات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.