جدة - نرمين السيد - وقال الأمن فى بيان: "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التى جرى التخطيط لها فى صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الروسى يقضى على 6 مسلحين خلال إحباط مخطط هجمات داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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