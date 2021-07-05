التسجيل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1443 عمادة القبول والتسجيل eduportal

تم الإعلان عن بدء التسجيل في الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 1443 بالمدينة المنورة، حيث بدأت الجامعة باستقبال طلبات التسجيل من الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للالتحاق بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1443هـ، ويتم استقبال طلبات تقديم الجامعة الإسلامية عن طريق بوابة النظام الأكاديمي للجامعة.

وقد أطلقت الجامعة دليل القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1443 للسعوديين والمنح الداخلية، والذي يتضمن كليات الجامعة الإسلامية والمسارات التخصصية، ومعايير القبول وحساب النسبة الموزونة للطلاب السعوديين والمقيمين، بالإضافة إلى شروط قبول السعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تقديم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الرسمي.

مواعيد التسجيل في الجامعة الإسلامية 1443

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول والتسجيل بمرحلة البكالوريوس للطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة القبول الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ الرابع من شهر يوليو 2021م.

ومن المقرر وفق الخطة الزمنية المحددة لمواعيد القبول، أن يتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس بتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة 1442هـ، وسيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للإطلاع على أسماء المرشحين وبدء تأكيد القبول للطلاب السعوديين يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من شهر ذي الحجة 1442هـ.

وأخر موعد لتأكيد القبول هو يوم الخميس بتاريخ 19 ذي الحجة 1442هـ، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين نهائياً يوم الأحد بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ، والإعلان عن نتائج المرشحين من المنح الداخلية وبدء تأكيد القبول يوم الأحد بتاريخ 22 من نفس الشهر، وأخر موعد لتأكيد القبول لطلاب المنح الداخلية هو يوم الثلاثاء بتاريخ 24 ذي الحجة 1442هـ.

بوابة عمادة القبول بالجامعة 1442

بدأت عمادة القبول والتسجيل أو بوابة النظام الأكاديمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في استقبال طلبات التقديم على الجامعة الإسلامية للعام الجامعي القادم، حيث يمكنكم الآن تقديم طلب جديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة النظام الأكاديمي عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية (eduportal.iu.edu.sa)

وبعد اتباع الرابط المرفق أعلاه، قم بالنقر على تقديم طلب قبول جديد، ثم تعبئة رقم السجل المدني أو رقم الإقامة، ووضع علامة صح في المربع الخاص بإتمام قراءة كافة التعليمات بشكل دقيق، ثم النقر على أيقونة “تأكيد”، وتعبئة البيانات اللازمة بالخطوات التالية، ، ومن يرغب في الحصول على رابط جامعة الملك خالد تسجيل الدخول الرسمي، يمكنه ذلك أيضاً من خلال موقعنا.