تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية خدمات تسجيل وتقديم إقرار شهادة الزكاة بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني ، من خلال صفحات خاصة بتسجيل الإقرار الخاص بالزكاة ، وتقديم الشهادة الخاصة بالزكاة ، بإتباع بعض الخطوات البسيطة ، وهو ما سنعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم ، ويخضع للزكاة كافة النشاطات التي تعني بالكسب من مال أو عمل داخل المملكة ، وبإتباع الخطوات التي حددتها الهيئة عند تسجيل أي منشأة لدي وزارة التجارة السعودية فإنه يتم إنشاء رقم مميز (TIN) خاص بهذه المنشأة ، وفور إنشاء هذا الرقم ، عندها يتعين على المكلَّف أو صاحب النشاط أو من ينوب عنه القيام بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل لاستكمال التسجيل الأولي ،ثم يتم التسجيل تلقائيًا في خدمات الزكاة ، ويلي ذلك تقديم الإقرار الخاص بالشهادة عن فترة مالية محددة مشتملة علي نماذج تسعير المعاملات المالية الخاصة بالمنشأة وذلك عن طريق بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، كما يمكن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت بالمملكة عن طريق نفس الموقع . خطوات تسجيل وتقديم إقرار الزكاة بالمملكة خطوات تسجيل وتقديم إقرار الزكاة بالمملكة يتم تسجيل في الإقرارات عن طريق اتباع خطوات تقديم الخدمة كالآتي : التقديم عبر موقع وزارة التجارة بالمملكة.

سيصلك رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني تتضمن بيانات تسجيل الدخول إلي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تقوم بتسجيل الدخول علي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل www.gazt.gov.sa .

تحدد اختيار قائمة الزكاة وضريبة الدخل.

إذا كانت المنشأة غير مقيمة يتم بداية الخطوات من الخطوة الثالثة.

نقوم بعد ذلك بتعبئة نموذج تسجيل الزكاة وضريبة الدخل كالآتي :

نوع التسجيل أو المكلف.

بيانات المساهمين.

البيانات المالية.

يتم إرسال إخطار لصاحب الطلب عند اكتمال العملية. ويمكن اتباع الخطوات التالية بالدخول علي رابط صفحة الخدمة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. تقديم الإقرار الزكوي تقديم الإقرار الزكوي يتم تقديم الإقرار بإتباع الخطوات التالية : أولاً يتم تسجيل الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية – خدمات الزكاة www.gazt.gov.sa .

بعد ذلك نقوم باختيار الإقرارات.

نقوم باختيار الإقرار المراد تقديمه.

يتم تعبئة الإقرار بالبيانات المالية للمنشأة ويتم تقديمه.

سيصلك إشعار بالمبلغ المالي المطلوب دفعه عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. ويمكن الدخول لتنفيذ الخطوات السابقة علي الرابط الخاص بصفحة الخدمة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. الوسوم

تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية خدمات تسجيل وتقديم إقرار شهادة الزكاة بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني ، من خلال صفحات خاصة بتسجيل الإقرار الخاص بالزكاة ، وتقديم الشهادة الخاصة بالزكاة ، بإتباع بعض الخطوات البسيطة ، وهو ما سنعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم ، ويخضع للزكاة كافة النشاطات التي تعني بالكسب من مال أو عمل داخل المملكة ، وبإتباع الخطوات التي حددتها الهيئة عند تسجيل أي منشأة لدي وزارة التجارة السعودية فإنه يتم إنشاء رقم مميز (TIN) خاص بهذه المنشأة ، وفور إنشاء هذا الرقم ، عندها يتعين على المكلَّف أو صاحب النشاط أو من ينوب عنه القيام بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل لاستكمال التسجيل الأولي ،ثم يتم التسجيل تلقائيًا في خدمات الزكاة ، ويلي ذلك تقديم الإقرار الخاص بالشهادة عن فترة مالية محددة مشتملة علي نماذج تسعير المعاملات المالية الخاصة بالمنشأة وذلك عن طريق بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، كما يمكن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت بالمملكة عن طريق نفس الموقع . خطوات تسجيل وتقديم إقرار الزكاة بالمملكة خطوات تسجيل وتقديم إقرار الزكاة بالمملكة يتم تسجيل في الإقرارات عن طريق اتباع خطوات تقديم الخدمة كالآتي : التقديم عبر موقع وزارة التجارة بالمملكة.

سيصلك رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني تتضمن بيانات تسجيل الدخول إلي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تقوم بتسجيل الدخول علي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل www.gazt.gov.sa .

تحدد اختيار قائمة الزكاة وضريبة الدخل.

إذا كانت المنشأة غير مقيمة يتم بداية الخطوات من الخطوة الثالثة.

نقوم بعد ذلك بتعبئة نموذج تسجيل الزكاة وضريبة الدخل كالآتي :

نوع التسجيل أو المكلف.

بيانات المساهمين.

البيانات المالية.

يتم إرسال إخطار لصاحب الطلب عند اكتمال العملية. ويمكن اتباع الخطوات التالية بالدخول علي رابط صفحة الخدمة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. تقديم الإقرار الزكوي تقديم الإقرار الزكوي يتم تقديم الإقرار بإتباع الخطوات التالية : أولاً يتم تسجيل الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية – خدمات الزكاة www.gazt.gov.sa .

بعد ذلك نقوم باختيار الإقرارات.

نقوم باختيار الإقرار المراد تقديمه.

يتم تعبئة الإقرار بالبيانات المالية للمنشأة ويتم تقديمه.

سيصلك إشعار بالمبلغ المالي المطلوب دفعه عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. ويمكن الدخول لتنفيذ الخطوات السابقة علي الرابط الخاص بصفحة الخدمة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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