جدة - نرمين السيد - يعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، خططه فى المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق التى وضعها، للخروج من حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا واستعادة الناس لحريتهم.





وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، قال مقر رئيس الوزراء البريطانى فى داونينج ستريت، إن جونسون يريد منح الشعب والشركات مزيدًا من الوقت للاستعداد لإلغاء الإغلاق فى 19 يوليو الجارى، لذلك سيقدم تحديثًا قبل موعد إعلانه الرسمى، المقرر الأسبوع المقبل. وأوضحت الوكالة، أن الحكومة ستنشر أيضًا نتائج مراجعاتها حول استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل إرشادات التباعد الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. جونسون يعلن تحديث خطط الخروج من الإغلاق فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.