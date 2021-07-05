نيجيريا: خطف 8 على الأقل من عمال أحد المستشفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت مصادر محلية، إن 15 شخصًا خطفوا، بينهم ممرضتان وأطفال.
فيما أوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، محمد جليج، أن مسلحين مجهولين هاجموا المركز الطبى لمرض السل والجذام فى ولاية كادونا، بعد "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع الشرطة.
وقال المتحدث إن "ثمانية أشخاص خطفوا". فيما أكدت مصادر محلية وجود عدد أكبر من المخطوفين، وزعمت أنّ المهاجمين أجبروا الشرطة على الانسحاب بالنظر إلى عددهم الكبير.
تعانى نيجيريا، أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان فى إفريقيا مع 200 مليون نسمة، من انعدام الأمن، وتشهد عمليات خطف تنفذها مجموعات إجرامية بدرجات متفاوتة من التنظيم، للمطالبة بفدية.
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