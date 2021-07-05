Active link رابط نتائج الصف السادس ابتدائي 2021 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني تصدر اهتمامات طلاب السادس ابتدائي 2021 جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية العراقية قرب الانتهاء من تصحيح الدفاتر الإمتحانية في أغلب المحافظات التعليمية وقرب اعتماد النتائج ورفع كشوف أسماء الطلاب الناجحين على موقع نتائج وزارة التربية العراقية وقناة التليجرام الخاصة بالوزارة وعدد من المواقع المحلية العراقية المتخصصة في إعلان نتائج السادس ابتدائي 2021 وعلى رأسها موقع نتائجنا والسومرية نيوز وناجح والنجاح وملازمنا.

نتائج السادس ابتدائي 2021 العراق

وتزايدت معدلات البحث عن رابط تحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين في نتائج السادس ابتدائي العراق 2021 في جميع المحافظات بعد انتشار قائمة أسماء الطلاب الأوائل في شهادة التعليم الابتدائي الدور الأول للفصل الدراسي الثاني.

وأجرت وزارة التربية العراقية امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي 2021 وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 للحفاظ على سلامة الطلاب، من خلال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال أداء الامتحانات والكشف المستمر على الطلاب قبل أداء وأثناء الاختبارات بواسطة أجهزة الكشف الحراري.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021

واعتمد وزير التربية العراقية نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 العراق بنسبة نجاح بلغت 93% بارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الدراسية السابقة ما أثار حالة من الفرح والتفاؤل بين أولياء أمور الطلاب في العراق.

ويتطلع الكثير من الطلاب لاستخراج نتائجهم خلال الفترة الحالة للتأكد من إلتحاقهم بالمرحلة الإعدادية في مسيرتهم الدراسية.

ندى علاء عمارة حسنين.

عبد الرحمن حسام الدين محمود.

على هشام محمد قناوي.

محمد نزيه احمد شعلان.

مها شكري عبدالرازق الجميعي.

نغم أمين عبدالله السالم.

رنا خالد مصطفى عامر.

عمر محمد فتحي المنياوي.

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ.

إسراء نبيل فاضل كاشف موسى.

حلا إيهاب محمد ضياء الدين.

سلمى ايمن عصمت عباس.

أوائل الشهادة الابتدائية العراقية2021

رابط وزارة التربية العراقية

وعن كيفية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق جميع المحافظات نرصد لكم خطوات استخراجها عبر موقع وزارة موقع وزارة التربية العراقية في السطور التالية:-

أولا قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: اختر أيقونة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021.

ثالثًا: سجل البيانات المطلوبة واضغط على استعلام.

رابعًا: بعد ظهور النتائج اضغط على أيقونة طباعة القائمة الخاصة بمجموع درجاتك.

ويتم إعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الأول في كل محافظة على حدة بعد اعتمادها من قبل المحافظ الخاص بها.

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية في المحافظات العراقية الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب للفصل الدراسي الثاني تمهيدا لاعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية بصيغة pdf.