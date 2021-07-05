تقديم الحرس الملكي 1442 رابط التسجيل في معهد الإدارة العامة ipa.edu عريف ثانوي

ننشر رابط تقديم الحرس الملكي 1442 ضمن الشراكة التي تم تنفيذها بين كلاً من معهد الإدارة العامة ورئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، حيث أعن معهد الإدارة العامة عن البدء في فتح باب التسجيل في البرامج الإعدادية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المحددة من جانب المعهد ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب الخاص برئاسة الحرس الملكي.

وتتمثل البرامج الإعدادية التي من المقرر التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد في (برمجة الحاسب الآلي – إدارة سلاسل الإمداد – السكرتير التنفيذي)، ويمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الحرس الملكي عبر بوابة البرامج الإعدادية التابعة لمعهد الإدارة من خلال ثقفني.

تقديم الحرس الملكي 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب لحاملي شهادة الثانوية العامة عبر نظام التسجيل الإلكتروني اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 يوليو 2021م.

ويقدم معهد الإدارة برامجه التدريبية أو الإعدادية لكافة خريجي المرحلة الثانوية وخريجي الجامعات، بالإضافة إلى تقديم برامج خاصة بموظفي الدولة وبرامج لغة إنجليزية، والمقرر البدء في تقديمه اليوم هو التقديم على البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية.

وتتضمن البرامج الإعدادية المقدمة من معهد الإدارة العامة بجميع القطاعات لحاملي الشهادة الثانوية التالي (إدارة سلاسل الإمداد – إدارة المستشفيات – خدمة العملاء – شبكات الحاسب الآلي – المحاسبة – إدارة الموارد البشرية – التسويق والمبيعات).

مزايا التقديم على الحرس الملكي 1443

أوضح معهد الإدارة العامة بعض المزايا التي يحصل عليها المتدربون ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث يمكنكم التعرف على المزايا من خلال التالي:

الحصول على مكافأة 1000 ريال بشكل شهري خلال مدة الدراسة. الاستفادة من التأمين الصحي والعلاج بمستشفيات القوات المسلحة. التعيين على رتبة “عريف فني” بعد التخرج. يتم احتساب فترة التدريب أو الدراسة ضمن سنوات الخدمة العسكرية. يتم التنفيذ بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض.

تقديم معهد الإدارة العامة 1442

تم الإعلان من جانب معهد الإدارة العامة عن الخطة التنفيذية والزمنية للبرامج الإعدادية العامة عبر بوابة الترشيح والقبول التابعة للمعهد، حيث من المقرر وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة أن يتم فتح التسجيل الإلكتروني الفصل الأول “الدفعة الأولى” اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 4 يوليو 2021م الموافق لتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ.

بينما يبدأ التسجيل الفصل الدراسي الأول الأول للدفعة الثانية اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 4 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 14 يوليو 2021م، وسيتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى وبدأ تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 أغسطس 2021م.

ووفقاً للجدول الزمني الخاص بالتسجيل في البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة، فمن المقرر أن يكون أخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز يوم الأربعاء بتاريخ 25 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2021م، كما سيتم الإعلان عن نتائج المقبولين الدفعة الثانية أو الأخيرة، والبدء في تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز يوم الأحد بتاريخ 29 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 8 أغسطس 2021م.

رابط التسجيل في الحرس الملكي 1442

يتم تقديم الحرس الملكي 1442 من خلال الدخول إلى بوابة معهد الإدارة العامة، ثم الدخول إلى البرامج الإعدادية الخاصة بحملة الشهادة الثانوية، واختيار البرنامج المراد التقديم عليه، ثم النقر على الترشيح والقبول، وسيتم التوجيه إلى بواب التقديم على البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية، أو من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التقديم على البرامج الإعدادية (preserv.ipa.edu.sa) لحاملي الشهادة الثانوية.

ومن خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني (ipa.edu.sa) يمكنكم الإطلاع على تفاصيل البرامج الخاصة بحاملي الشهادة الثانوية من حيث شروط القبول والأهداف التفصيلية والمزايا ومواعيد التنفيذ للبرامج الإعدادية المقرر فتح التسجيل بها اعتباراً من اليوم.

شروط تقديم حاملي الثانوية العامة

يتم استقبال طلبات التقديم على البرامج التي يتم توجيها للحاصلين على شهادة الثانوية العامة عبر بوابة الترشيح والقبول، ومن ثم استكمال الإجراءات وفق الخطة الزمنية المحددة من جانب معهد الإدارة العامة، وأوضح المعهد شروط القبول في البرامج الإعدادية للثانوية العامة.

حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – العلوم الإدارية والاجتماعية – العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد وفق الشروط المحددة لكل برنامج.

ولا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية، ويجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وألا يتجاوز سن المتقدم 25 سنة ومن مواليد 1415هـ فأعلى، ويمكنكم تقديم الحرس الملكي 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر ثقفني.