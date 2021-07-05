نتائج السادس ابتدائي 2021 العراق pdf جميع المحافظات الصباحية والمسائية

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق ازدادت كثيراً عمليات البحث عنها عبر الانترنت، حيث يرغب طلاب الصف السادس علي مستوي كافة المحافظات العراقية في الاستعلام عن نتيجة السادس سواء الخارجي أو استظهار كشوف نتائج الخارجيات ونتائج الابتدائي محو الامية، وهناك عدد كبير من المواقع أعلنت عن نشرها لنتائج الطلاب الصف السادس الابتدائي الا أن وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت أن جميع نتائج طلاب السادس سيتم نشرها عبر موقع وزارة التعليم العراقية وهو الموقع الرسمي للنتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول العراق

كانت امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول العراق يوم الاحد 13 يونيو الشهر الماضي واستمرت الامتحانات حتى يوم التاسع عشر من شهر يونيو وكانت قد تمت الامتحانات في المدارس تحت إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب وايضا العاملين والمدرسين في اللجان من جراء انتشار فيروس كورونا وبعد انتهاء الامتحانات بدأت عمليات التصحيح في جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظات جميعها وسيكون هناك إجراءات شديدة في المراجعة والتدقيق لحصول كل الطلاب على درجاتهم بشكل صحيح كما سيتم اعلان كشوف الناجحين عبر الانترنت باستخدام الرقم الامتحاني للطالب من خلال موقع وزاره التعليم.

خطوات الحصول علي نتائج الطلاب للصف السادس الابتدائي العراق

أكدت العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم نشر نتائج الصف الثالث الابتدائي العراق وذلك بعد ان يتم الانتهاء للتصحيح والمراجعة وتجميع درجات الطلاب ومن المنتظر ان تظهر نتيجة كل محافظة على حده وذلك حسبما تنتهي اللجان الامتحانية من التصحيح عبر موقع ناجح و موقع النجاح وعدد من المواقع الاخرى ولكن الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم هو الذي سينشر النتائج ايضا على الطالب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الامر يقوم الطالب بدخول موقع وزاره التربيه العراقيه الموقع الرسمي

ثم بعد ذلك يختار الطالب نتائج الصف السادس الابتدائي

ثم يختار المحافظة التابع لها الطالب

سيطلب منه بعض البيانات مثل الاسم الرباعي للطالب وايضا الرقم الامتحاني الذي قام بدخول الاختبارات به

ثم يضغط الطالب على استعلام تظهر أمامه جميع درجات المواد الصفوف الابتدائيه وذلك بعد اعتماد النتيجة.

بدأت المدارس الصباحية في اعلان نتائج السادس الابتدائي العراق وأمس الاحد الرابع من شهر يوليو تم اعلان نتيجة مديرية تربية الكرخ الثانية المدارس الصباحية وتم نشر هذه النتائج علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعبر الحساب الرسمي للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وستتوالي بعد ذلك اعلان نتائج بقية المحافظات.