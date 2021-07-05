قائد الجيش الفلبينى يعلن الحصيلة النهائية لـ الطائرة المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن 47 منهم لقوا حتفهم فى الحادث، لافتا إلى إصابة 49 عسكريا.

وذكرت وزارة الدفاع أمس الأحد، أن 3 مدنيين على الأرض قتلوا أيضا فى الحادث فضلا عن إصابة 4 آخرين.

وكان المتحدث العسكرى الكولونيل إدجارد أريفالو، قد قال إن "طائرة النقل العسكرى لوكهيد سى-130 حاولت الهبوط فى مطار جولو بإقليم سولو فى جنوب البلاد لكنها تجاوزت المدرج وسقطت ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.