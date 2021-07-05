جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تعلن سيطرتها على 218 مديرية من أصل 370 فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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