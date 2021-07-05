موقع فضاء اولياء التلاميذ لإستخراج نتائج التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2021

موقع فضاء اولياء التلاميذ، أصبح البحث عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ يتصدر كافة محركات البحث الآن، وخاصة بالتزامن مع اعلان النتائج، حيث نجحت المنصة بالفعل وزاد استخدامها بشكل كبير في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من أولياء الأمور في الكشف عن نتائج السانكيام، ونحن الآن في انتظار الافصاح عن كشف نقاط الطلاب في مرحلة البيام، وهو ما دعا لزيادة البحث عن رابط موقع فضاء وكذلك عن كيفية التسجيل من خلاله، ومن خلال هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل التي ستفيدكم في ذلك الموضوع.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر منذ فترة عن إطلاق موقع فضاء اولياء التلاميذ، ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع على معدلات أبنائهم في كافة المراحل التعليمية، وعليه فقد استقبل الموقع الكثير من عمليات التسجيل به في الفترة الأخيرة بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الابتدائية، وقد سهل الموقع بالفعل على الكثير من مستخدميه عملية الكشف عن نقاط الطلاب، ولكن مازال البحث مستمر وفي تزايد يوم بعد يوم عن رابط الموقع وكيفية التسجيل فيه، وخاصة مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة أو مرحلة البيام كما هو معروف في الجزائر، ومن الجدير بالذكر أنه أصبح الاتجاه الالكتروني في كافة دول العالم ضمن الأمور الأساسية التي تسعى جميعها لتطبيقها في ظل انتشار جائحة كورونا، وتهديد حياة المواطنين.

رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ

تتوالى عمليات البحث عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ، الذي أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيله مؤخراً لإعلان النتائج من خلاله، وذلك للتسهيل على الأهالي التعرف على نتائج أبناءهم بشكل الكتروني من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المؤسسات العلمية لاستخراجها، وقد حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لولي الأمر اتباعها ليقوم بتسجيل حساب جديد في الموقع، ليتمكن من معرفة النتيجة من خلال ذلك الحساب، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-