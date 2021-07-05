التسجيل في دعم ريف 1442 لربات البيوت والاسر المنتجه وشروط الدعم عبر www reef gov sa

التسجيل في دعم ريف 1442 لربات البيوت والاسرالمنتجه بالسعودية، خطوة عظيمة من الخطوات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الأواني الأخيرة من تطورات عديدة في الخدمات وتلبية ما يحتاجه المواطن السعودي، حيث أن هذه الخدمة ستكون حلقة الوصل بين المرأة السعودية الريفية و الحكومة السعودية،التي يراد تطبيقها وكشف ثمارها 2030م، فحرصًا من وزير البيئة السعودي على تقيد كل الدعم لربات البيوت وتقديم السلع الغذائية وكل ما يحتاجونه لذلك يعملون على تهيئة تلك البرنامج الرائع.

التسجيل في دعم ريف 1442 لربات البيوت والاسر المنتجه

بعد أن شاهدنا هذه التطور الكبير الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية لسد حاجات المواطن السعودي، ستقدم لكم الخطوات التي تساعد في التسجيل في خدمة دعم الريف الخاص بالـ ربات البيوت السعودية، وتلك الخطوات هي:

أولاً: عليك الدخول على الموقع الرسمي للبوابة دعم الريف لربات البيوت السعودية وهو https://reef.gov.sa/ .

. ثم عليك انشاء حساب جديد داخل الموقع.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من ( الاسم، رقم البطاقة الشخصية، كلمة المرور، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، رقم الهاتف، العنوان، رمز التحقيق الخاص بك).

عليك التأكد التام من صحة المعلومات التي كتبتها لكي يتم الطلب بشكل صحيح.

ثم عليك الضغط على تسجيل.

ستحصل على رمز تحقيق خاص بك، من خلال رسالة نصية من الهاتف.

ادخل رمز التحقق ذلك، واضغط على تسجيل الدخول.

ستقوم الإدارة والنظام بالكشف عن الطلب ومراجعته، والرد عليك في أقرب وقت ممكن.

هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل في خدمة دعم الريف الخاص بالـ ربات البيوت السعودية، كما صرح وزير البيئة السعودي أن الحد الأقصى للرد على الطلب هو 60 يوم من التسجيل.

تم تحديد بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها عند التسجيل في دعم الريف للاسر المنتجة وربات البيوت والمتقدمين للحصول علي الدعم وهي:-