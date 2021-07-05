نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب لموعد الإفصاح عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، وازدادت عمليات البحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وخاصة بعد أن تم الاعلان عن رفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الكرخ الثانية على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت في بيان لها أنه سوف يتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 الكترونيا تباعا لكافة المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بمعرفة النتائج تابعو.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج السادس الابتدائي2021 العراق في محافظة الكرخ، وجميع الطلبة والطالبات الآن بصدد انتظار الكشف عن النتائج في باقي المحافظات العراقية، ومن الجدير بالذكر أنه تقدم لأداء امتحانات الصف السادس الابتدائي هذا العام 2021 الدور الأول ما يقرب من 825824 طالب وطالبة، من كافة المحافظات العراقية، وذلك وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية المكثفة، وفي لجان امتحان مؤمنة بشكل كامل.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم نشر نتائج السادس الابتدائي 2021العراق عبر عدة مواقع الكترونية، من أهمها الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك ليتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بكل سهولة، وكان ذلك أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي حرصت الوزارة على تطبيقها للحفاظ على حياة الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

ظهور نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

يتساءل الجميع الآن عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، في باقي المحافظات العراقية، وعلى هذا الصدد، فقد صرحت مديرية العلاقات العامة و الإعلام في وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها قد انتهت بشكل كامل من جميع الأعمال اللوجستية والفنية الخاصة بتصحيح و مراجعة ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي ومن المفترض أن يتم اعتمادها رسمياً في خلال ساعات معدودة ونقلها على مواقع النتائج الرسمية.