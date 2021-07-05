نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية “استعلم” نتيجة iraq بالرقم الامتحاني للطالب

تحتل مواقع التواصل الاجتماعي وعمليات البحث الآن كشوفات نتائج السادس الابتدائي في العراق، حيث يقوم طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور بالبحث عن كشوفات الصف السادس الابتدائي بعد إعلان اقتراب عرض النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، حيث قد قاربت عمليات التصحيح الاختبارات وعملية رصد الدرجات للطلاب من الانتهاء وسيتم الإعلان عنها قريبًا، مع العلم أن الإعلان عن النتائج سيكون إلكترونيًا لا بالذهاب إلى المدارس نظرًا لانتشار فيروس كورونا.

نتائج السادس الابتدائي في العراق

انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من اختباراتهم منذ فترة بسيطة في ظل الظروف التي تمر بها العراق وجميع دول العالم من انتشار وباء كورونا، لهذا يرغب أولياء الأمور كثيرًا في معرفة مستوى الطلاب ودرجاتهم للاطمئنان عليهم ومن نجاحهم رغم تلك الصعوبات التي مروا بها أثناء فترة الاختبارات والدراسة الماضية.

موعد عرض نتائج السادس الابتدائي في العراق

ويرغب أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي في معرفة الموعد المحدد من الوزارة العراقية للإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية في العراق، وحتى الآن قد تحدد أن موعد عرض النتائج بمشيئة الله سيكون في الأسبوع من شهر يوليو، وحتى وقتنا هذا تم الإفصاح عن أسماء أوائل المرحلة الابتدائية في العراق فقط، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج المتبقية عما قريب.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

اتبعوا الخطوات التالية لكي يتم عرض نتائج طلاب السادس الابتدائي في العراق بنجاح من خلال موقع الوزارة الرسمي:

فتح رابط وزارة التربية والتعليم العراقية.

البحث عن الأيقونة الخاصة بنتائج المرحلة الابتدائية في العراق.

الضغط على زر الاستعلام ليقوم الطالب بتسجيل رقمه الامتحانات واسمه بالكامل لعرض النتائج، وبالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

ومن الجدير العلم به أن نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية تعد من أهم النتائج لدى الطلاب وأولياء الأمور للغاية، لذا فإنهم ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر، وهم مشتاقين للغاية للتعرف على نتائجهم بكل اشتياق، لذا من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس بالعراق 2021 وتفاصيل النتيجة.