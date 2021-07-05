فيديوجراف .. حرائق هائلة تخطف أرواح 4 مصريين فى قبرص

جدة - نرمين السيد - الحرائق اندلعت بعد ظهر أمس الأول السبت شمال مدينة ليماسول السياحية، واجتاحت مناطق فى جنوب سفوح جبال ترودوس فى وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران الأحد لكنهم يتخوفون من تجددها بسبب الرياح القوية.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية القبرصى نيكوس نوريس فى تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم العثور على أربع جثث قرب قرية أودوس فى منطقة لارنكا يحملون الجنسية المصرية.
وذكرت صحيفة فيليفثيروس أنه عُثر على الجثث الأربع فى منطقة على بعد نحو 400 متر عن مكان مركبتهم المتفحمة.
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