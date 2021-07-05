فيديوجراف .. أطفال داعش وأسرهم صداع فى رأس المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - يمثل إرهابيو داعش وأسرهم مصدر قلق ليس للبلاد العربية فحسب وإنما لكل المجتمع الدولى، حيث تحتجز قوات سوريا الديمقراطية 63 ألف سيدة وطفل تابعين لـ داعش ينحدرون من 60 دولة من مختلف دول العالم.





وفى الآونة الأخيرة تزايدة الدعوات لعودة إرهابيى داعش وأسرهم إلى بلدانهم الأم، ولا يزال الخلاف بين أمريكا وحلفائها قائما بسبب تلك الأسر التى تشكل صداعا فى رأس دول العالم. جدير بالذكر، أن ضربات التحالف الدولى ضد داعش فى العراق وسوريا، فضلا عن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد تمكنت من القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيى عصابة داعش فى المنطقة، ولا تزال الضربات مستمرة للخلاص التام من هؤلاء سفاكى الدماء.

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