نتائج البكالوريا فى سوريا عبر موقع وزارة التربية moed gov sy

نتائج البكالوريا في سوريا، جملة تثير شيء من الخوف في نفوس طلاب البكالوريا فهي مرحلة فاصلة، في حياة كل طالب وكما يقال منها يحدد مستقبل الطالب الجامعي، وتحيد مجاله المستقبلي في حياته العملية، وما سيكون علية حياته القادمة ومجال عملة، والان ما يفصلنا عن ظهور نتيجة البكالوريا في سوريا سوى بضعة أيام قليلة، وهي الفيصل في كل ما هو آت.

موعد نتائج البكالوريا في سوريا

فقد اقترب موعد إصدار نتائج البكالوريا 2021، حيث أعلن السيد مدير امتحانات بولاية ريف دمشق، أن عمليات الانتهاء من تصحيح الاختبارات على وشك الانتهاء إذ انه تم الانتهاء من تصحيح بعض من المواد الدراسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، وأكد أن أعمال تصحيح باقي المواد الدراسية لا تزال تحت التصحيح والتدقيق والمراجعة.

نتائج البكالوريا السورية 2021

وقد تم تخصيص عدد 4 لجان تصحيح اختبارات البكالوريا على مستوى سوريا من قبل وزارة التعليم السورية تتمثل في ريف دمشق، والقطيفة، وقطنا، وعلى هذا قد تم الانتهاء من أداء اختبارات البكالوريا لعام 2021 في 21 من شهر يونيو الماضي، وقد تم توزيع لجان الامتحانات على جميع محافظات سوريا وكانت كالأتي (ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، السويدا، الرقة، اللاذقية)، وأجرى الطلاب الجولة الأولى من اختبارات البكالوريا ومن ثم بدأت السنة الثانية مباشرة.

موقع وزارة التربية السورية

فقد وفر موقع الوزارة العام الحالي نماذج امتحانات لطلاب البكالوريا، وطلاب التعليم الأساسي، ليتمكن الطلاب من التدريب على الامتحانات قبل دخولهم الامتحان الأساسي، ولكسر حاجز الخوف من الامتحانات، ويستطيع كل طالب أن يأخذ حقه، وتستطيع أن تقيم الوزارة مستوى الطالب بدقة، دون وان يؤثر رهبة من لامتحان على مستواه الفعلي.

كيفية الحصول على نتيجة البكالوريا لعام 2021

صرحت الوزارة أن نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم، ستتوفر بشكل مباشر على موقع وزارة التربية والتعليم السورية وللحصول على نتيجة اختباراتك اتبع الخطوات التالية: