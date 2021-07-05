نتائج البكالوريا فى تونس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية education gov tn

نتائج البكالوريا في تونس، هي موضوعنا اليوم حيث انه يهم الآلاف من الطلاب فبعد إنهاء الطلاب لإجراء اختبارات البكالوريا في تونس لعام 2021، أخذوا يبحثون ويتساءلون عن موعد ظهور النتيجة، فتلك المرحلة التعليمية هي فيصل في حياتهم لان، ومحدد لمستقبلهم، وهو المقياس الذي يتم تحديد التعليم الجامعي، ومجال العمل المستقبلي للطالب، لذالك مستقبل الطالب متوقف على نتيجة البكالوريا.

نتائج البكالوريا في تونس

لقد صرح السيد وزير التربية والتعليم بتونس الأستاذ فتحي السلاوتى، من قرب ظهور نتيجة البكالوريا لعام في تونس2021، فما يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة.

نتائج الدورة الرئيسية في تونس للبكالوريا 2021

ولقد أتم الطلاب أداء اختبارات البكالوريا الدورة الرئيسية في الفترة الأخيرة، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإفصاح عن نتيجة اختبارات البكالوريا لعام 2021، وذلك لجميع المتشحين، وخلال مقالنا هذا سأوفر لكل الطلاب الرابط المباشر للحصول على نتائجهم وذلك برقم المسار الخاص بكل طالب.

وصرحت الوزارة أنه سوف تقام مناظرة تسمى بمناظرة البكالوريا، والتي يتم من خلالها التعرف على النسب العامة لنجاح طلاب صفوف البكالوريا هذا العام الدراسي الجاري 2021، والى أن تعلن نتيجة البكالوريا تنتهي أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

كما أضافت وزارة التربية والتعليم بتونس، أن الدورة الاستدراكية للبكالوريا سوف يتم انطلاقها في اليوم السادس من شهر يوليو الجاري، وتنتهي اليوم التاسع من شهر يوليو الجاري، وتزامنا مع إنهاء الطلاب لأجراء الاختبارات ستبدأ أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها يوم 17 من شهر يوليو الجاري.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا بتونس

اتبع الآتي للحصول على نتيجة البكالوريا بكل سهولة من على الانترنت، فقد أعلنت الوزارة عن نتائج البكالوريا هذا

العام 2021 من خلال الموقع الرسمي لها:

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

قم بكتابة رقم المسار الخاص بك.

قم بالضغط على أظهر النتيجة.

ستظهر نتيجتك كاملة.

مناظرة البكالوريا 2021 تونس

مازالت أعمال الكنترول لم تنتهي بعد وتستمر اعمل التدقيق والمراجعة والرصد لدراجات الطلبة، خلال الساعات

المقبلة لكي تصبح نتائج البكالوريا جاهزة للمناظرة غداً. وستكون نتائج الباك تونس 2021 جاهزة اليوم على موقع

التربية الوطنية، ويستطيع أولياء الأمور الكشف بالرقم الوطني والتعرف على كشف الدرجات.