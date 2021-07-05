نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021 جميع المحافظات العراقية – وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021 جميع المحافظات العراقية، يترقب الطلاب والطالبات و أولياء الأمور موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021، حيث تم الإعلان مؤخراً عن نتائج الكرخ الثانية، ومن المترقب أن تصدر وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات خلال الأيام القليلة القادمة أو ربما ساعات تكاد تفصلنا عن ظهور نتائج السادس 2021 في إحدى المدن العراقية” الكرخ الأولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ذي قار نينوى المثنى ديالى الأنبار كركوك البصرة صلاح الدين بابل القادسية النجف واسط كربلاء ميسان”

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

سيتم عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021 في جميع المحافظات العراقية بشكل تدريجي، عبر موقع وزارة التربية العراقية أو أحد المواقع الرسمية التي تختص بعرض نتائج الطلاب، في جميع المراحل الدراسية، مثل موقع ناجح وموقع نتائجنا.

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج السادس عبر موقع الوزارة بشكل إلكتروني. بسبب الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19 التي تحيل بين الذهاب الى المدارس وأخذ النتائج.

نتائج السادس الابتدائي

صرحت وزارة التربية العراقية عن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2021 من جميع المحافظات، وقد بلغ 825824 تلميذ، وتلميذة.

وكانت وزارة التربية قد طمأنت الأهالي والطلاب على إنهاء عملية التصحيح والتدقيق. في أوراق الامتحانات ولم يتبقى سوى اعتماد النتائج و الإعلان الرسمي عنها قريبا جداً.

نتائج السادس الابتدائي 2021

ستقوم مواقع النتائج الرسمية و أهمها موقع وزارة التربية العراقية بنشر كشوفات النتائج سادس ابتدائي٢٠٢٠-٢٠٢١ لكل مدينة أو محافظة عراقية، وسيتمكن التلاميذ من استخراج النتائج بواسطة ملفات pdf.

موقع وزارة التربية العراقية

للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول على التلاميذ و التلميذات الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية واستخراج النتائج بالرقم الامتحاني حسب الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية. كتابة اسم الطالب رباعي. إدخال رقم الطالب الامتحاني. الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

والجدير بالذكر أنه بإمكان الطلاب من الدخول الى مواقع مديريات التربية التعليم في محافظات العراق والاستعلام عن النتائج.