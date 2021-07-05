بالرقم الامتحاني نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول pdf عبر موقع نتائجنا وزارة التربية moch.gov.iq

ننشر بالرقم الامتحاني نتائج السادس الابتدائي 2021 حيث تستمر عمليات البحث بشكل مكثف في هذا التوقيت من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور في جميع المحافظات بالعراق للتعرف على نتائج الطلاب الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2021، ‏حيث أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأخيرة عن قرب موعد طرح النتائج الخاصة على أن يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة في الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري، وذلك قبل انتهاء الفترة الماضية من تصحيح الامتحانات الخاصة وتستعد الوزارة في هذا التوقيت لطرح النتائج إلكترونية عبر الموقع الخاص في الوزارة والذي تم تفعيله رسميا، استطلاع كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021، وسوف نستعرض الآن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق في جميع المحافظات بإستخدام الرقم الامتحاني للطلاب فقط.

بالرقم الامتحاني نتائج السادس الابتدائي 2021

نتائج طلاب السادس الابتدائي بالعراق 2021 حيث شهدت الساعات الاخيرة اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية استعدادها لطرح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث جاءت نسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية والتي وصلت الى 93% في كافة المحافظات بالعراق، وهو ما يجعل الطلاب وأولياء الأمور في حالة استعداد لطرح النتائج والتعرف على تفاصيل الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الرابط المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم متمثلة في كافة المديريات التعليمية بجميع محافظات العراق من تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات الصف السادس الابتدائي 2021، على ان يتم خلال الساعات القادمة طرح النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا على الفور.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الوزارة ليتم من خلاله الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي 2021 في جميع المحافظات بالعراق،

على ان يتم ذلك من خلال الدخول الى هذا موقع وزارة التربية والتعليم moch.gov.iq مباشرة.

، ومن ثم تحديد نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق.

بعد ذلك يتم الضغط على ايقونة الاستعلام عن النتيجة وادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

ومن ثم الضغط على ايقونة البحث، وسوف تظهر على الفور النتائج الخاصة بالطلاب بشكل تفصيلي، وهي الطريقة التي تسهل الحصول على النتائج للطلبة وأولياء الأمور.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021، يبحث الكثير من الطلاب في العراق عن نتيجة السادس الابتدائي ، حيث شهدت الفترة الماضية امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق ، و كان هناك عدد كبير من الطلاب يقومون بتأدية الامتحانات ، و كانت الامتحانات وسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب فيروس كورونا وخلال ساعات سوف تظهر نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول العراق عبر موقع ناجح ونتائجنا