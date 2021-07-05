العراق: تنظيمات إرهابية استهدفت 45 برجا للطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخفاجى فى مقابلة مع قناة الإخبارية العراقية "نعتقد أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق قلق أمنى".

وأشار إلى وجود "قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين خطوط نقل الطاقة"، حسبما أفادت قناة "العربية-الحدث".

كانت خلية الإعلام الحكومى العراقية، أعلنت أمس السبت، أن الهجمات التى تعرضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تخريب 61 خطا رئيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحكومى أن "وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة الهدف منها إرباك الرأى العام، وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات فى عموم المحافظات".

وأضافت الخلية أن القطاعات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميغاواط من الطاقة.