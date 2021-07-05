الدوري المصري.. نجوم يقودون أندية الدرجة الثانية للممتاز

بمساعدة نجوم سابقين بعضهم دوليون، نجحت فرق غير جماهيرية في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، هي فاركو وكوكا كولا والشرقية للدخان، للمرة الأولى في تاريخ الأندية الثلاثة.

واستعانت هذه الفرق بلاعبين كبار في السن نسبيا، لعبوا سابقا في الدوري الممتاز، من أجل منح الثقة والخبرات للاعبيها الشباب وخطف بطاقة الصعود للممتاز.

وينقسم دوري الدرجة الثانية في مصر إلى 3 مجموعات، بحري والقاهرة والصعيد، وتضم كل مجموعة 16 فريقا، يتأهل الأول إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.

ونجحت الفرق الثلاثة في التأهل بعد منافسة شرسة مع فرق لها خبرة سابقة في التأهل واللعب للممتاز، فتأهل كوكا كولا على حساب الداخلية، فيما صعد فاركو على حساب حرس الحدود الذي توج سابقا بكأس مصر والسوبر المصري، وأخيرا صعد الشرقية للدخان على حساب الألومنيوم صاحب التاريخ الطويل بالدوري الممتاز.

فمن هم اللاعبون الكبار أصحاب الخبرات الذين استعانت بهم هذه الفرق، وسبق لهم اللعب في الدوري الممتاز أو منتخب مصر؟

استعان فاركو باللاعب شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك والجونة والمقاولون والإنتاج الحربي ومنتخب الشباب السابق، الذي خاض تجربة احترافية بنادي هلسنكي الفنلندي.

أكد أشرف في حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن نادي فاركو يمتلك الطموح والاحترافية التي جعلته يستحق التأهل للممتاز، وقال: "الإدارة واللاعبون صدّقوا من اليوم الأول أن الفريق قادر على التأهل للممتاز".

وأوضح أشرف، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أنه عانى من اللعب في الدرجة الثانية، متابعا: "عانيت 4 مواسم من اللعب في الدرجة الثانية مع نادي جدة السعودي، وموسمين في القناة، ثم اللعب مع نادي فاركو الموسم الماضي والصعود للممتاز".

أشرف يعتبر أنه حقق الهدف الذي انضم من أجله لفاركو، وهو التأهل للممتاز، حيث قال: "عدت لمكاني الطبيعي، وأستحق التواجد في أكبر الأندية بالدوري الممتاز".

واختتم: "أود الاستمرار مع فاركو. تعاقدت مع النادي موسمين وأثبت لنفسي قبل أي شخص آخر أنني أستحق التواجد في مكان متميز".

أما كوكا كولا فاستعان بخدمات رضا الويشي مهاجم النادي الأهلي والمقاولون العرب ونادي مصر، والمنتخب الأولمبي السابق.

الويشي انضم مؤخرا لنادي كوكاكولا في انتقالات الشتاء يناير الماضي، قادما من نادي زد.

وأوضح الويشي في تصريحات لموقع" دوت الخليج"، أن التأهل إنجاز وحلم سعى له من اليوم الأول بانضمامه للفريق.

وأكمل: "سعيد أنني نجحت في المساهمة في تأهل الفريق الثاني للممتاز، بعد قيادة فريق نادي مصر منذ موسمين للتأهل بالممتاز للمرة الأولى في التاريخ، لكن لم يستمر الفريق سوى موسم وحيد وعاد مرة أخرى للدرجة الثانية بسبب نقص الخبرات".

وحكى الويشي صاحب الـ36 عاما: "تحدثت مع اللاعبين منذ اليوم الأول لانضمامي للفريق بأننا سنتأهل للممتاز، وبالفعل تفاجأت بمستوى اللاعبين المميز. الجميع لديه الطموح، وطالما وضعت لنفسك هدفا ستصل إليه".

كما أثنى الويشي على زملائه بالفريق، مضيفا: "اللاعبون المستبعدون تواجدوا في المدرجات لدعم الفريق في مباراة الصعود أمام الترسانة، وشجعوا اللاعبين مثل الجماهير. الروح في الفريق ممتازة وكلنا على قلب رجل واحد".

أما نادي الشرقية للدخان أحدث الوجوه الصاعدة للدوري الممتاز المصري، فاستعان بأحمد تمساح لاعب المنتخب المصري الأول السابق، ونجم سموحة والداخلية سابقا.

تمساح الذي يبلغ من العمر 35 عاما، خاض مع المنتخب المصري 25 مباراة دولية منها 6 مباريات بتصفيات كأس العالم 2014، تحت قيادة بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة، وسجل هدفين دوليين.

ولعب تمساح أيضا مع فريق سموحة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو صاحب خبرات كبيرة بالدوري المصري.