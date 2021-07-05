Link موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني

موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021، يبحث العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الولايات الجزائرية عن موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 الإلكتروني والذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلبة في العام الدراسي 2021، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات طلاب شهادة التعليم المتوسط في جميع الولايات الجزائرية وكذلك تم الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات على الموقع الإلكتروني، ونقدم لكم أعزاءنا الطلبة والطالبات الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021

كانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق منذ عدة أيام عن الموعد الرسمي الخاص بظهور نتائج التعليم المتوسط عبر موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله، وحددت الوزارة موعد اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر يوليو كموعد لظهور النتائج بشكل إلكتروني عبر العديد من المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة على الإنترنت، ومنذ أن أنهى جميع الطلبة والطالبات أداء الامتحانات الخاصة بهم وتزداد عملية القلق والتوتر بين الجميع في جميع الولايات الجزائرية، كما كانت وزارة التربية الوطنية قد نجحت بشكل كبير في الوصول بالامتحانات الخاصة بالطلبة إلى بر الأمان واستطاعت إقامة الامتحانات في وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

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كما يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات في جميع الولايات الجزائرية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر موقع نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 بشكل إلكتروني كما أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائري، ويمكن أيضًا الاستعلام عن هذه النتائج بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني الإلكتروني.

ثانيًا: كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

ثالثًا: يجب على الطالب حل المسألة الحسابية التي توجد أمامه.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجة.

قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن نتائج البيام والتي لا زال الطلاب يبحثون عنها بشكل كبير، حيث يفترض أن تظهر النتائج في خلال الساعات القادمة، ويشعر الطلاب بالتوتر أثناء انتظار الاعلان عن النتائج بشكل رسمي، والتي سوف تظهر على موقع الديوان الوطني، كما أنها سوف تكون موجودة أيضا على موقع فضاء الأولياء.