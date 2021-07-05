results-iq رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي2021 الدور الاول موقع ناجح وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني للطالب

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي2021 الدور الاول حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق في جميع المحافظات، وذلك بعدما أعلنت الوزارة بشكلٍ رسمي تعبا لما كشفته المصادر المتنوعة أنها انتهت بشكل رسمي من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب ولم يتبقى فقط سوا الإعلان عن النتائج ونشر الدرجات الكترونيا عبر الرابط المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم مسبقا، حيث انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي رسميا من تأدية امتحانات الدور الاول لعام 2021 خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم التاسع عشر من شهر يونيو 2021، نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول وبالتزامن مع اعلان اسماء الاوائل ايضا، نوضح الان الرابط الالكتروني المفعل للحصول على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني للطالب.

نتائج طلاب السادس الابتدائي بالعراق 2021

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات برقم التلميذ والاسم وذلك بكافة المحافظات العراقية، تتم الآن في هذه الساعات عملية نشر نتائج طلاب السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق المختلفة عن امتحانات الدور الأول للعام الجاري 2021، وذلك بعدما شهدت الساعات الاخيرة اعلان الوزارة رسميا عن أسماء الأوائل على مستوى العراق في جميع المحافظات والذين تمكنوا من الحصول على أعلى معدلات، وهي الخطوة التي تعد الاخيرة قبل ان يتم نشر كافة نتائج الطلاب في جميع المحافظات، حيث من المقرر ان يتم ذلك رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت الوزارة بشكل رسمي من كافة الإجراءات المتعلقة بطرح نتائج الطلاب إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي2021 الدور الأول

علمية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق الكترونيا باتت سهلة الآن، وذلك بعدما وضحت الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على النتيجة بشكلٍ الكترونيا، على ان يتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، من خلال اتباع الخطوات التالية فقط.