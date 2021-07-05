البرازيل تسجل أكثر 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 27.783 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18.769.808.

وتظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد ضد الرئيس جاير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية مايو للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.