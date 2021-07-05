توطين المهن في السعودية و6 قرارات جديدة توفر 40 الف فرصة عمل

توطين المهن في السعودية من اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين السعودين بمختلف فئاتهم، كما أن قرارات توطين بعض المهن الحيوية في قطاع العمالة السعودية يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والاعتماد علي الأيدي العاملة السعودية والاكتفاء بها لان جلب عماله خارجية في سوق العمل السعودي كانت أصبحت من الأساسيات في العقود الماضية والتي وضعت لها الوزارة هيكله كامله في بنود توظيف غير السعوديين في قانون العمل السعودي الجديد، حيث تجاوزت بعض الجاليات العاملة في المملكة 12 مليون وافد مقيم في جميع محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد اعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة قرارات جديدة تخص هذا الشأن.

توطين المهن في السعودية

كما اعلن الراجحي عن 6 قرارات جديدة تخص شأن توطين بعض المهن الهامة في سوق الأعمال السعودي، كما اكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أن إصدار هذه القرارات يأتي بسبب حرص الحكومة والوزارة بالتحديد في تمكين الكوادر الوطنية من الشباب السعودي في الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل وبتالي سوف يساهمون في رفعة الاقتصاد الوطني،وفي هذا الأمر أيضا قامت الوزارة بتطبيق أعانة برنامج حافز البحث عن عمل وهو احد البرامج الهامة التي يتابعها عدد كبير من أبناء الوطن، كما اكد معالي الوزير احمد الراجحي أن قرارات التوطين تستهدف عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل : الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها إنها ماضية في تطبيق خطة التوطين التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري بهدف توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن حيث شملت القرارات الجديدة القطاعات التالية:

قطاع الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة حيث يتم تطبيق القرار على مرحلتين.

توطين الأنشطة العقارية بنسبة 70 %.

توطين المهن التالية بنسبة 100 %:

الوساطة العقارية.

التسويق العقاري.

اتحاد الملاك.

البناء المستدام.

التحكم العقاري.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت خدمة الاستعلام عن اسم مسجل في نظام السعوده، كما أصدرت الوزارة منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.