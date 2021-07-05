استطلاع كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق pdf عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم عموم المحافظات العراقية

كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق حيث يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق هو أكثر ما يحرص عليه أولياء الأمور وكذلك الطلاب في هذا التوقيت في جميع أنحاء العراق بشكل عام، حيث من المقرر ان يتم خلال الساعات القادمة طرح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات بالعراق إلكترونيا، نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في العراق من وزارة التربية العراقية حيث يتم اعتماد نتيجة كل محافظة على حدة من قبل المحافظ، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية تمهيدا لطرح النتائج عبر المواقع الالكترونية التي حددتها وزارة التعليم العراقية خلال الفترة الماضية. ومع ازدياد عمليات البحث في هذا التوقيت نستعرض الان كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق في جميع المحافظات من خلال موقع ناجح التعليمي الالكتروني للعام الجاري 2021.

كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

مازلنا نتابع معكم استطلاع كشوفات نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق والتى يتم استخراجها عبر كشوفات pdf عبر وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق في جميع المحافظات خلال الفترة الماضية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لدورة العام الجاري 2021، وهي الامتحانات التي أداها الطلاب في ظل التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي أعلنت عنها الوزارة قبل بداية جميع الامتحانات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه عقب الانتهاء من أداء الامتحانات للطلاب فقد بدأت وزارة التربية والتعليم في عملية التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب على الفور تمهيدا لطرح النتائج عبر موقع الوزارة وكذلك عبر موقع ناجح المخصص لنتائج المرحلة الابتدائية، وأعلنت الوزارة رسميا عن اعلان نتائج الطلاب بجميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتماد جميع المحافظات النتائج الخاصة بهم.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي موقع ناجح 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الصف السادس الابتدائي سوف يتم الاعلان عنها رسميا عبر موقع ناجح الالكتروني، ليتم الاستعلام الكترونيا بمنتهى السهولة عن نتائج الطلاب بدون الحاجة الى الطرق التقليدية في الحصول على النتيجة مثل الذهاب الى المدارس المختلفة، كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتائج أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب لتظهر النتائج على الفور عند طرحها رسميا من قبل الوزارة.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

يتم اعلان كشوفات نتائج السادس الابتدائي بعموم محافظات العراق الداخلية والخارجية كما يلي:-

ادخل مباشرة إلي رابط ، وزارة التربية العراقية.

اختار من ضمن القائمة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021.

ادخل البيانات المطلوبة مثلا الرقم الامتحان والاسم والمحافظة واضغط على كلمه استخراج.

تظهر النتيجة فى شكل ملفات pdf لكل محافظة على حده.

وزارة التربية العراقية

يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول خلال الساعات التالية عبر موقع نتائجنا العراقي كما سوف سيتم رفع نتائج السادس الابتدائي عبر موقع ناجح فى صورة كشوفات لكل محافظة على حدى وكل محافظه تضم اسماء المدراس التى تتبعها وتتضمن الكشوفات اسماء الطلاب والطالبات الناجحين على مستوى التربية وسيتك كشف علامات السادس ابتدائي للدور الأول في مقدمة المديريات.