تقديم وظائف الحرس الملكي 1443 لطلبة الثانوية العامة وظيفة (عريف فني) وخطوات التقديم والشروط

تقديم وظائف الحرس الملكي 1443 لطلبة الثانوية العامة وظيفة (عريف فني) قامت منذ قليل رئاسة الحرس الملكي في السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف الحرس الملكي للطلاب الذين يحملون الثانوية العامة، لكي يحصلون على فرصه عمل جيدة تحقق لهم حياة كريمة، وبعد أن تم الإعلان عن الوظائف عبر تويتر تصدر الخبر البحث الأول عبر جوجل لمعرفة كافة الأخبار حول وظائف الحرس الملكي والشروط وخطوات التقديم وكل هذا سوف نقدمه لكم عبر مقالنا تابعوا معنا.

تقديم وظائف الحرس الملكي 1443 لطلبة الثانوية العامة وظيفة (عريف فني)

وظائف الحرس الملكي حققت اعلي نسبة بحث واهتمام كبير منذ أن تم الإعلان عن بداية التقديم، وتم تحديد الشروط العامة للتقديم، والمميزات الذين يحصلون عليها المتقدمون، ويحصلون أيضا على رواتب مناسبة للجميع، بعد أن تم الإصدار من قبل وزير الحرس الوطني بتحسين الرواتب، بالإضافة إلى الزيادة التي يتم أضافتها كل عام مع الخدمة.

يجب أن يكون المتقدم لديه شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون لا يعانى من أي أمراض وان يكون بصحة جيدة.

يكون سعودي الجنسية.

الطول المناسب 170 سم والوزن متناسق مع الطول.

يكون ليس لديه أي قضايا أو محكوم عليه في قضايا من قبل.

أن لا يكون لديه شغل Hخر في أي جهه حكومية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام ولا يتجاوز ال30 عام.

بالفعل قد بدأ اليوم أول تسجيلات في وظائف الحرس الملكي، ويمكنك التقديم بخطوات سهله للغاية كالتالي:-

عليك التوجه إلي بوابة معهد الإدارة العامة .

. الضغط على التقديم في الحرس الملكي.

ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط المعلنة وإرسال الطلب.

تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي مع معهد الإدارة العامة للثانوية عن بدء التقديم في وظائف الحرس الملكي في يوم الأحد الموافق بتاريخ 4 يوليو، وسوف يتم تدريب المتقدمين للحرس الملكي على عدة برامج منها، برامج الحاسب الإلي، يتم تقديمه على إدارة سلاسل الأمداد، سكرتير.

يوجد بعض المزايا الهامة المقدمة من قبل رئاسة الحرس للمتقدمين والمقبولين في الوظائف وهي:-