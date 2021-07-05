رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة يوليو 2021 أونروا.. موعد استلام كوبونات الوكالة غزة

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عمر شويل - جدة رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الأونروا UNRWA ، موعد استلام كوبونات الوكالة غزة شهر يوليو 2021 ، هو ما يتطلع إلى معرفته الكثير من المواطنين المستفيدين من توزيع المساعدات الغذائية، الكابونات الخاصة بالوكالة الموحدة الدورة الجديدة يوليو 2021 يتم تحديثها من خلال الوكالة الموحدة التي تعمل على طرح أسماء جديدة بشكل يومي من المستفيدين من المساعدات الغذائية، وسوف نرفق لكم أدناه رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة لشهر يوليو 2021 عبر موقع الوكالة الموحدة.

فحص كابونة الوكالة الموحدة 2021

رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الأونروا UNRWA ، ونوهت الوكالة الموحدة جميع المستفيدين والمستفيدات ضرورة الاستعلام عن موعد استلام كوبونات الوكالة غزة 2021 الخاص بهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الإنترنت للتعرف على موعد استلام الكابونة.

وفي نفس السياق، طالبت الوكالة الموحدة من جميع المستفيدين ضرورة عمل الفحص بشكل يومي، وذلك نظراً أنه يتم نشر أسماء جديدة كل يوم عبر الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت، مُشيرة أنه في حالة عدم ظهور موعد استلام كابونة الوكالة الموحدة عند إتمام عملية الفحص وظهر أمامكم “الرجاء مراجعة الموقع لاحقاً لمعرفة تاريخ استلام المواد الغذائية” سيكون سبب ذلك أن الأونروا تقوم بنشر المواعيد على الموقع بشكل يومي بحسب عدد أفراد الأسرة المنوي تسليم المواد الغذائية لهم.

رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة يوليو 2021

يُمكنكم فحص كابونة الوكالة الموحدة لشهر يوليو 2021 الدورة الجديدة، من خلال رابط الوكالة الموحدة أونروا UNRWA ، ونشر الموقع الرسمي للوكالة الموحدة عبر الإنترنت بيان هام، أوضحت الوكالة خلاله أنها تواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية لكافة اللاجئين في قطاع غزة، بالرغم من التحديات التي تواجهها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

كما أردفت الوكالة عبر البيان، أنها ستبدأ الدورة الرابعة والجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية، وذلك بداية من شهر يوليو الحالي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وسنتابع معكم المزيد من رصد وتقديم أهم وأخر الأخبار عن فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الجديدة لشهر يوليو 2021، حيث يتم نشر أسماء المستفيدين بشكل يومي عبر الموقع الرسمي لها.