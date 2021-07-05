نظام نور. أعلنت شركة تطوير الخدمات في مجال النقل التعليمي المعنية بخدمة النقل المدرسي. عن فتح الباب أمام السادة أولياء الأمور من أجل التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443. وذلك من خلال نظام نور. وذلك ضمن استخداماته الكثيرة والمتعددة والتي لا تقتصر على الاعلان عن النتائج فقط، بل يقدم نظام نور مجموعة متكاملة من الخدمات الالكترونية لكل عناصر المنظومة التعليمية في المملكة.

نظام نور.. التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 والرسوم المطلوبة

دعت شركة النقل التعليمي. الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في المملكة في مجال النقل المدرسي، السادة أولياء الأمور القيام بتسجيل أبناؤهم وبناتهم مبكراً في مجال خدمة النقل المدرسي. حيث أن كافة الطلبات المقدمة من السادة أولياء سوف يتم دراستها بعناية كاملة، وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية من أجل ضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الاشد احتياجاً لها، ويتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي، من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على نظام نور.

3- القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال أسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

3- يتم اختيار الاشتراك في خدمة النقل المدرسي.

4- يتم استيفاء البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.

وأضافت شركة تطوير خدمات النقل التعليمي بأن الشركة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الصحية لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على حياة أبناؤنا الطلبة والطالبات، كما أن الشركة سوف تقوم بتطبيق مجموعة من المعايير للاختيار من بين الطلاب المشتركية بخدمة النقل المدرسي، وهذه المعايير هي:-

1- اختيار الفئات الأكثر حاجة للحصول على هذه الخدمة.

2- الحالة الاجتماعية للطالب أو الطالبة والبعد عن المدرسة.

3- سداد أجور التسجيل والتي تبلغ نحو 100 ريال للعام الكامل.

4- ال 100 ريال لا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي والتي تتكفل بها الدولة.

5- الهدف من ال 100 ريال هو رفع كفاءة التشغيل وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل.

6- الأجور غير مستردة في حالة القبول، وفي حالة عدم القبول فسوف يتم استرداد المبلغ بالكامل دون أن يتم اقتطاع أية نسبة منه.