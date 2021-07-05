الآن كشف نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق PDF الدور الأول جميع المحافظات رابط مباشر موقع الوزارة

بدأ موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق في نشر تفاصيل نتيجة الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي بالرقم الامتحاني وذلك بعد نحو أيام من نهاية امتحانات الدور الأول بجميع المحافظات والمدن العراقية، وهو الأمر الذي دفع بعض الطلاب وأولياء الأمور للتساؤل حول طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت بعدما تمت عملية اعتماد النتائج وظهور نسبة نجاح الطلاب في خلال امتحانات الشهادة الابتدائية بمختلف المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

دشنت وزارة التربية العراقية مواقع وروابط إلكترونية تمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج نتائج الدور الأول في جميع المراحل التعليمية ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي وذلك بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى المدارس الابتدائية المختلفة وطلب الإطلاع على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية التي أدى فيها امتحانات الدور الأول.

وكانت خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني قد جاءت على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار خدمات استعلام نتائج الامتحانات الدور الأول.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي وأكتب بيانات الطالب.

اضغط على ظهور النتيجة وانتظر قليلًا حتى تظهر لك درجات الطالب في جميع المواد.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول

أكدت وزارة التربية العراقية بأن عمليات الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الصف السادس الابتدائي تشهد إقبال كبير من جانب أولياء الأمور والطلاب في مختلف المحافظات العراقية خلال الساعات الجارية، وهذا بعد نحو دقائق قليلة من إعلان الوزارة عن نشر النتيجة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بعد نهاية فترة تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات.

ويمكن الآن لجميع أولياء الأمور والطلاب بمختلف المحافظات العراقية الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت ومن ثم البدء في استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول باستخدام بيانات الطالب الأساسية مثل الاسم ورقم التسجيل، أو يمكن كذلك تنزيل ملف PDF يشمل نتائج جميع الطلاب في المحافظة التابع لها الطالب ومن ثم البحث داخل تلك الكشوف عن نتيجة الطالب ودرجاته في جميع المواد الدراسية بلا استثناء.

إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق

بدأت وزارة التربية العراقية في إعلان أسماء الأوائل في نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق خلال بداية الشهر الجاري، مؤكدة بأن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة العام الجاري بمختلف المواد الدراسية قد ارتفعت بشكل ملحوظ في حالة مقارنتها بالفصل الدراسي الأول، وهو ما يؤكد بأن الوزارة قد نجحت في إتمام الدراسة خلال هذا العام على الرغم من الصعوبات والظروف التي مرت بها العملية الامتحانية وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر بأن أغلب نتائج الامتحانات بما فيهم نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني منذ سنوات طويلة من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت، وبسبب نجاح تلك التجربة، فقد قررت الوزارة الاستمرار في نشر النتائج من خلال مواقعها الرسمية خلال العام الدراسي الجاري.