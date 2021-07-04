تحميل كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق pdf بغداد وبابل وجميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تحميل كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق pdf بغداد وبابل وجميع المحافظات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن ارتفعت معدلات البحث على جوجل بالفترات الاخيرة بالتزامن مع الكشف عن الطلاب المتفوقين داخل العراق، ولهذا الامر نتابع ونستعرض الخطوات الصحيحة التي بامكانكم استغلالها للاستعلام عن تلك النتائج من المنزل فى ظل ازمة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت تعاملاً مع ازمة انتشار وباء كورونا المستجد

تحميل كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق pdf

تتواصل مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد داخل جميع المحافظات العراقية فى ظل تأخر ظهور نتائج السادس الابتدائي داخل العراق، حيث اشار معالي الاستاذ علي حميد الدليمي على أن نتائج السادس الابتدائي داخل العراق يجري الآن أعمال رفعها لطلاب المحافظات التي انتهي بها اعمال التصحيح ورصد الدرجات، ليشير معالي على ان السبب الحقيقي وراء تأخر ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي هو زيادة انقطاعات الانترنت داخل المباني التي يتم فيها أعمال رفع درجات ومعدلات الطلاب، على أن يجري الان بالوقت الحالي الانتهاء من تلك العمليات استعداداً لرفع نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق امام طلاب كل محافظة من محافظات العراق على نحو نتابعه أمام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

نتابع أمام حضراتكم طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الدخول على ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

تسجيل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني

اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق

هذا وقد تم الاعلان عن اسماء اوائل السادس الابتدائى العراق بعد ان تم التأكيد على وصول نسب نجاح الطلاب الى معدل 93%، ليأتي من ضمن الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية الطالبة ندى علاء عمارة، والطالب عبد الرحمن حسام والطالبة مها شكري عبد الرازق وأعداد كبيرة من طلاب استطاع وأن يتفوقوا دراسياًهذا العام من الرغم من الظروف الجارية بالبلاد من أزمة ارتفاع حصيلة إصابات كورونا المستجد لياتي اسماء الاوائل بالكامل على النحو التالي:-

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد