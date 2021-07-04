رسمي نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالرقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

بدأ نشر نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالرقم الامتحاني وذلك بالنسبة لجميع الطلاب والطالبات من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على شبكة الإنترنت وهذا في الوقت الذي نجح فيه عدد كبير من الطلاب في الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 من خلال تلك المواقع بعد لحظات قليلة من اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية الدكتور علي حميد، والذي تحدث عن ارتفاع نسب النجاح في نتائج العام الجاري بالمقارنة مع السنوات الماضية.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

قالت وزارة التربية العراقية بأنها تلقت العديد من التساؤلات من جانب الآباء وأولياء الأمور حول طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت وهو ما دفعها لتوضيح خطوات استعلام نتائج الطلاب بالتفصيل عبر موقع الوزارة الرسمي والذي يشهد إقبال متزايد من جانب الآف من الطلاب والطالبات خلال الساعات الجارية.

وقد جاءت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية على هذا النحو التالي:

في البداية توجه إلى موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت.

ادخل إلى قسم نتائج الامتحانات الدور الأول وبعد ذلك اختر نتائج الابتدائية.

اكتب الرقم الامتحاني في المكان المخصص لذلك.

اضغط على عرض النتيجة وانتظر حتى تظهر لك الدرجات.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

يمتلك الآف من الطلاب وأولياء أمورهم تساؤلات مختلفة تدور في أذهانهم منذ اللحظة الأولى لاعتماد نتائج الامتحانات من قبل وزارة التربية العراقية، ولكن يبقي التساؤل الأهم هو كيف يمكن الوصول إلى رابط نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق سواء من خلال المواقع الرسمية أو من خلال باقي المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر النتيجة خلال هذه الفترة.

ومن أجل إنهاء هذا الجدل، فقد قررت الجهات الحكومية نشر رابط موقع وزارة التربية العراقية والذي يسمح لجميع الطلاب بالدخول إليه ومن ثم البدء في عملية البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول باستخدام بعض بيانات الطالب الأساسية على غرار الاسم الرباعي وكذلك الرقم الامتحاني الذي تحصل عليه خلال أداءه الامتحانات النهائية داخل المدارس.