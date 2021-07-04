نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 بغداد والبصرة وجميع المحافظات العراقية على رابط موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 ، لا يترقب طلبة السادس الابتدائي العراقي حاليا سوي الاطلاع على نتيجتهم التى قاربت على الظهور وفق ما ذكرته التربية والتعليم العراقية، خاصةً بعد نشر اسماء ونتائج اوائل السادس الابتدائي بترتيب درجاتهم فى شتي المدن العراقية، ومن المترقب كشف نتيجة السادس الابتدائي بعد ساعات من الآن.

نتيجة السادس الابتدائي فى مدن العراق

اهم ما ينشغل به طلبة العراق وتحديداً المنتمين لـ السادس الابتدائي هذه الفترة هو النظر إلى نتائجهم التى من المقرر لها الظهور بعد ساعات قليلة من الآن، يُذكر ان طلبة السادس الابتدائي قد اختتموا اختباراتهم الشهر السابق ومع اواخر ايام خوض الاختبارات ابتدت الخطوة التالية للاختبارات وهي التصحيح الذي ينتج عنه تجميع درجات اختبارات طلبة السادس الابتدائي والافصاح عنها كي يطلع كل طالب فى السادس الابتدائي على نتيجته، وصممت التربية والتعليم على اتمام امر نتيجة السادس الابتدائي إلكترونياً مثل الوضع السائد فى بقية البلدان، وهذا امر اضطراري حرصاً على صحة طلبة السادس الابتدائي واهلهم من الاختلاط الذي قد ينتج إلى اخذ العدوي بكوفيد 19 لا قدر الله، لذلك جعلت موقعها الرسمي مكاناً يطلع تلاميذ السادس الابتدائي على نتيجتهم بواسطته بدلاً من النظر إلى كشوف نتائج الطلاب الموجودة فى المدارس، لم تتأخر التربية والتعليم عن البدأ فى شأن نتيجة السادس الابتدائي كما ذكرنا لكن التصحيح استغرق وقتاً وصل لـ 11 يوم، لذا من المؤكد ان الدرجات الواردة فى النتائج تمت مراجعتها بشفافية ودقة كبيرة بلا اى اخطاء.

موقع كشف نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

كما اشرنا فى الفقرة السابقة ان التربية والتعليم جعلت منصة معينة يستطيع طلبة السادس الابتدائي الاعتماد عليها كلياً فى الاطلاع على نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021، وهى المنصة التابعة للوزارة نفسها لذا فغير وارد ان تكون النتائج غير صحيحة، وكي يتم الاطلاع على النتيجة عليك اتمام التالي:-