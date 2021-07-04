رابط وشروط وظائف وزارة الخارجية السعودية 2021م للنساء والرجال

وظائف وزارة الخارجية السعودية 2021م ، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية، والتي تتمثل في الوظائف التعاقدية التي سوف يتم شغلها بالكوادر الوطنية من النساء والرجال المؤهلين لشغلها، وسوف يكون التقديم في عدد من التخصصات والتي منها (الإعلام السياسي- والجغرافيا السياسية- والعلوم السياسية- والدبلوماسية العامة- وحقوق الإنسان- والعلاقات الدولية- والدراسات الدولية- والقانون العام0 ونظريات التجارة الدولية- والقانون الدولي- والأمن الدولي- والاستراتيجية- والإدارة المالية- والاقتصاد- والمحاسبة- والموارد البشرية- والجرافيك- والتصميم الداخلي- والإعلام الرقمي- والتصميم الداخلي- والترجمة) وسوف يبدأ التقديم على هذه الوظائف من يوم الإثنين القادم 25 من ذي القعدة 1442هـ الموافق 5 يوليو 2021م حتى يوم الأحد 1 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 يوليو 2021م.

شروط وظائف وزارة الخارجية السعودية 2021م

حددت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على الوظائف التي أعلنت عنها وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية. أن يكون حسن السير والسلوك. لا يكون المتقدم مفصول من أحد الوظائف الحكومية. لا يكون المتقدم متزوج/ متزوجة من غير سعودي. أن يكون الشخص المتقدم لائق صحياً، وأن يكون حسن المظهر. لا يمانع في العمل خارج المملكة. أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بما يعادل 5 درجات، وذلك حسب تقييم اختبار الايلتس المعتمد من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل ( لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة). أن يكون الشخص حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير عام لا يقل عن جيد جيداً. البكالوريوس أو الماجستير الحاصل عليه المتقدم من الخارج يجب أن يكون معادل من وزارة التعليم. اجتياز المتقدم لاختبار المقابلة الشخصية.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يجب أن يقوم المتقدم في وظائف وزارة الخارجية السعودية 2021م على تقديم الأوراق المطلوبة إلكترونياً وهى كما يأتي:-

صورة من الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية للشخص المتقدم.

صورة من المؤهل العلمي.

صورة من خبرات المتقدم العملية.

رابط وظائف وزارة الخارجية السعودية 2021م

خصصت وزارة الخارجية السعودية رابط للتقديم على وظائفها الجديدة للعام 2021م، وقالت الوزارة أنها تعتذر عن قبول أي طلبات غير مرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة، أو أي طلبات تكون مخالفة للشروط التي تم الإعلان عنها، ويستطيع أي شخص التقديم من خلال رابط وظائف وزارة الخارجية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن وظيفة للمواطنين السعوديين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية أن الوظيفة التي تم الإعلان عنها تندرج تحت مسمي مسؤول موارد بشرية (P4) للعمل لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وأن آخر موعد للتقديم سوف يكون يوم 9 يوليو 2021م، كما يستطيع أي مواطن سعودي التقديم على الوظيفة من خلال رابط التقديم، ووفق الشروط المحددة.